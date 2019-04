Di Maio negli Emirati con le imprese

ROMA, 14 APR - "Abbiamo organizzato la partecipazione di 147 aziende, 8 associazioni imprenditoriali, 7 banche per un totale di 350 iscritti. Sarà quindi una missione di sistema". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello sviluppo economico in un colloquio con Affaritaliani.it, parlando della missione negli Emirati in programma da oggi al 16 aprile. "La strada del confronto con il mondo dell'industria - spiega Di Maio - è una strada che questo Governo non ha mai smarrito e che sta rafforzando giorno dopo giorno, accogliendo le istanze e dialogando a tutti i livelli". Il vicepremier spiega poi che "dopo aver messo in sicurezza la parte più debole della società, è arrivato il momento di premere sull'acceleratore dell'export, seguendo la fase 2 improntata alla crescita e alla sviluppo sostenibile".