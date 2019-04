Derby Genova con maglia dedicata a città

GENOVA, 14 APR - Riscaldamento con maglietta speciale per i giocatori di Sampdoria e Genoa prima del derby. Hanno indossato una casacca che riproduce la bandiera di San Giorgio, simbolo della città: la croce rossa in campo bianco. La stessa maglietta è stata utilizzata dai bambini che hanno accompagnato le squadre in campo. L'iniziativa è il preludio della Festa della Bandiera che sarà celebrata, per la prima volta, il 23 aprile prossimo. La Festa della Bandiera è anche un modo per tenere vivo l'orgoglio di Genova e lo spirito di rinascita che la anima dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi che il 14 agosto scorso causò 43 vittime spezzando la città in due.