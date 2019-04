Roma: M5s a Salvini, "noi risaniamo"

ROMA, 14 APR - "Matteo Salvini ci prova, ma sa bene che il debito di Roma lo hanno fatto quei politici 'capaci' solo di aver spolpato la nostra città. Noi i conti li abbiamo risanati. Li abbiamo messi in sicurezza. Abbiamo invertito la rotta. Matteo se non hai digerito il panino ti consiglio di prenderti un Maalox. Salvini dormi sereno, a Roma ci pensiamo noi". Così il capogruppo del M5S in Campidoglio Giuliano Pacetti. "Non comprendiamo le polemiche da parte della Lega sul superamento della gestione commissariale del debito storico di Roma", affermano i componenti della Commissione Bilancio della Camera del M5S, che invitano "i colleghi a leggere con maggiore attenzione quanto contenuto nella norma inserita nel Decreto Crescita". "Non è stato fatto alcun regalo alla Capitale e neanche un centesimo in più delle tasse degli italiani sarà usato per ripagare il debito di Roma. Certe polemiche prive di senso lasciamole al Pd e a chi ha mal governato in passato la Capitale".