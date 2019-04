Giorgetti, gesto milanisti "indegno"

ROMA, 14 APR - "Lo sport è sana competizione, è correttezza e lealtà. Mostrare la maglia di un altro giocatore per sbeffeggiarlo è prima di tutto un gesto stupido, inqualificabile, indegno dei valori dello sport e anche della maglia che indossano". Così il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti commenta quanto che è accaduto ieri sera, al termine della partita Milan-Lazio, quando Kessié e Bakayoko hanno mostrato la maglia di Acerbi per prenderlo in giro. "Mi auguro - ha concluso Giorgetti - che vengano presi i giusti provvedimenti per stigmatizzare quello che è accaduto".