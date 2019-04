Golf: Masters, Molinari in testa dopo il terzo giro

ROMA, 14 APR - Francesco Molinari è da solo al comando all'Augusta National dopo il terzo giro, con lo score di 203 colpi (70 67 66, -13), dell'83/o Masters Tournament. Ad Augusta in Georgia, l'azzurro inizierà il giro finale con due colpi di vantaggio sul quattro volte campione del torneo Tiger Woods e su Tony Finau (205, -11), autore di un 64 (-8, un eagle, sei birdie). Saranno in corsa per il titolo anche Brooks Koepka, quarto con 206 (-10), e Webb Simpson e Ian Poulter, quinti con 207 (-9). Resta qualche chance per Dustin Johnson, Matt Kuchar, Justin Harding, Xander Schauffele e Louis Oosthuizen, settimi con 208 (-8). Fuori gioco Rickie Fowler, con 209 (-7), e Phil Mickelson, con 210 (-6). Molinari ha girato in 66 (-6) colpi realizzando sei birdie, di cui quattro di fila dalla buca 12 alla 15. Ha condotto 43 buche senza bogey. Infatti ha segnato l'unico alla undicesima del primo giro.