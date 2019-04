Cellula sarda Al Qaeda, otto assoluzioni

SASSARI, 13 APR - La Corte d'assise di Sassari ha assolto dall'accusa di terrorismo otto degli undici imputati (10 pakistani e un afgano) accusati di far parte di una cellula di Al Qaeda con base in Sardegna e di essere coinvolti nella strage che nell'ottobre 2009 che provocò 137 morti e oltre 200 feriti al mercato di Peshawar, in Pakistan. Cinque di questi otto, però, sono stati condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per gli altri tre restanti gli atti sono stati rimessi alla Procura.