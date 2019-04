Roma-Udinese 1-0, giallorossi ora quarti

ROMA, 13 APR - Per la Roma due gol che valgono 6 punti: uno in casa della Samp, uno all'Olimpico contro l'Udinese. Il gol di Dzeko, che affossa l'Udinese, pesa tanto nella corsa Champions e vale per ora il quarto posto. Arriva al termine di una partita dura e sofferta, e sotto un violento acquazzone, dopo un primo tempo contratto, di fronte a una buona Udinese, che cambia radicalmente nella ripresa con gli ingressi di Pellegrini e Florenzi per Schick e Juan Jesus. Col passare dei minuti la squadra prende in mano la partita, l'Udinese arretra (anche se i bianconeri recriminano per un palo di De Maio ma null'altro). Al 20' Musso devia con un gran balzo un'incornata di Dzeko: è l'anticamera del gol che arriva al '22 dopo un delizioso tocco di El Shaarawy che pesca il bosniaco che entra in area e firma la vittoria; il centravanti non segnava in casa in campionato da circa un anno.