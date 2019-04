Due bambini aggrediti da pitbull

(ANSA)- LIMBIATE (MONZA), 13 APR - Un bambino e una bambina di sei e sette anni sono stati aggrediti da un pitbull mentre giocavano nel cortile della palazzina dove vivono, a Limbiate, in provincia di Monza. A strapparli dalle fauci del cane sono intervenuti alcuni condomini. I piccoli stavano giocando nel giardino della loro palazzina quando il cane, scappato al padrone, un 39 enne ecuadoriano, li ha attaccati. Il proprietario dell'animale, che già nel novembre scorso aveva aggredito un altro bambino nello stesso condominio, è stato denunciato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. I piccoli sono affidati ai medici del pronto soccorso del San Gerardo di Monza: saranno operati in serata ma non sarebbero in pericolo di vita. Il pitbull è stato affidato a personale dell'Azienda Sanitaria Territoriale.