Tria, riforma fiscale per allentare peso su ceti medi

WASHINGTON, 13 APR - "Abbiamo bisogno di una riforma del sistema fiscale soprattutto per allentare il peso sulle famiglie del ceto medio": così il ministro dell'Economia Giovanni Tria spiega il senso della flat tax e del reddito di cittadinanza. "Certo, non bisogna perdere di vista la stabilità finanziaria, bisogna trovare un bilanciamento. Vediamo quale sarà la risposta economica di queste misure, teniamo tutto sotto stretto monitoraggio". "C'è un problema di crescita della produttività in Italia", ha evidenziato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, secondo il quale "è tempo di una riforma fiscale complessiva dopo 40 anni: serve un approccio".