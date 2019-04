Formula E:Salvini,per un giorno Roma spicca in modo positivo

ROMA, 13 APR - "Un giorno, ogni tanto, Roma è in modo positivo al centro dell'interesse del mondo. Spero lo sia tutti i giorni, e non solo per le metropolitane ferme, la sporcizia, per i topi o il caos delle periferie". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando della Formula E. Per Roma, ha detto poi a margine dell'evento, "il Governo sta facendo di tutto, l'unica cosa che non potrà fare è regalare soldi ad una città ignorando i problemi di tutte le altre. Se qualcuno pensa di fare omaggi a Roma, quando ci sono centinaia di Comuni in difficoltà, allora o tutti o nessuno. Qui serve una amministrazione comunale pronta, sveglia e presente".