Greta e il suo manifesto, un libro sul nuovo attivismo

ROMA, 13 APR - Greta Thunberg, la "ragazza senza paura" che un venerdì mattina ha portato in piazza quasi 2 milioni di coetanei, da Sydney a San Francisco, non ha reso concreta e visibile soltanto la protesta dei giovani contro i cambiamenti climatici ma ha risvegliato anche la coscienza di molti dei loro genitori e nonni. Parte da qui 'Il mio nome è Greta. Il manifesto di una nuova nazione' della giornalista Valentina Giannella, con le illustrazioni di Manuela Marazzi. Un libro che vuole "creare un ponte di lettura e consapevolezza tra giovani e adulti, tra figli e genitori", in uscita per le edizioni Centauria il 18 aprile, alla vigilia dell'arrivo di Greta a Roma per manifestare, venerdì 19 aprile, con i ragazzi che scenderanno in piazza per il #FridayForFuture e in vista della Giornata mondiale della Terra del 22 aprile. Per lettori dai 10 ai 100 anni, il libro racconta in modo accessibile e dettagliato chi sia Greta, quali siano i valori della nuova Green Nation