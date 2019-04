Formula E: test su circuito per Raggi

ROMA, 13 APR -La sindaca di Roma, Virginia Raggi, arrivata all'Eur per la Formula E, ha indossato un casco e accompagnata da Alejandro Agag, presidente e fondatore della Formula E, ha fatto una prova in auto sul circuito. Alla guida lo stesso Agag che ha spiegato alla prima cittadina tutti i dettagli tecnici del circuito. "È un percorso tra i più tecnici e ai piloti piace tantissimo - ha detto Raggi -, è stato un bel giro, Agag ci ha raccontato tutte le parti tecniche. È stato interessante". "Questi - ha osservato Raggi - sono eventi internazionali di grande rilievo, che riescono a coniugare sport, un buon risultato con ricadute sul territorio e mobilità elettrica. Noi stiamo lavorando per questo tipo di mobilità spingendo molto sulle infrastrutture elettriche per la città e ripristinando, ad esempio, i 60 minibus elettrici. Dobbiamo ripulire l'aria delle nostre città e rendere il trasporto più sostenibile".