Auto: a studio targa 'personalizzata', Mit darà regole

ROMA, 13 APR - E' allo studio del Ministero delle infrastrutture e trasporti la targa 'personalizzata' per le auto. Lo si legge nel Programma nazionale di riforma (Pnr) allegato al Def. In una nota sulla strategia messa in campo dal Mit per la circolazione dei veicoli, è indicata anche "la cosiddetta targa 'personalizzata': è intenzione del Mit dettare regole puntuali per consentire, nel rispetto delle codificazioni alfanumeriche esistenti, l'emissione di targhe connotate da sequenze di elementi personalizzanti anche al fine di incentivarne la portabilità".