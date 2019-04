Genova, affitti a studenti a 2 euro mese

GENOVA, 13 APR - Per attrarre a Genova studenti da altre regioni l'amministrazione regionale ha messo a disposizione 100 posti letto al prezzo di 2 euro al giorno. La possibilità, da settembre, è riservata a matricole universitarie, studenti degli istituti tecnici superiori e dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam). Si tratta di posti letto in alloggi pubblici. Tra gli obiettivi anche la rigenerazione di alcuni quartieri e lo svecchiamento della città. Per ristrutturare e arredare gli appartamenti Arte, l'Agenzia degli alloggi pubblici, investirà oltre 1,1 milioni. "Speriamo di attrarre giovani al costo di un caffè e di un pezzo di focaccia. Il prezzo di 2 euro può diventare attrattivo per venire a Genova", dice l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo, spiegando che è una misura che prescinde dai parametri Isee. Il rettore Paolo Comanducci sottolinea che "la difficoltà di trovare alloggi adeguati ha inciso negativamente sull'appeal dell'ateneo. Ora renderemo più attrattiva la nostra università".