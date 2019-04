Tv: Il Trono di Spade ultimo atto, l'attesa è finita

ROMA, 13 APR - L'attesa per i milioni di fan adoranti è finita: Il Trono di Spade, la serie tv più premiata di sempre (47 Emmy, 109 premi vinti) arriva in esclusiva per l'Italia, e in contemporanea con la messa in onda americana su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv alle 3 della notte fra il 14 e il 15 aprile. Sarà disponibile anche on demand. E' la stagione finale della saga tratta dal ciclo di romanzi "Cronache del ghiaccio e del fuoco" di George R. R. Martin. Quanto visto finora dai trailer dell'ottava stagione del cult di HBO lascia presagire, dopo ben sette stagioni, un finale assolutamente epico e altamente spettacolare, che vedrà una battaglia fra i vivi e i morti con tutta probabilità in grado di dare finalmente una risposta al quesito che da anni ormai appassiona milioni di telespettatori in tutto il mondo: chi salirà finalmente sul Trono dei Sette Regni?