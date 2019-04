Carabiniere ucciso durante controlli a pregiudicato

CAGNANO VARANO (FOGGIA), 13 APR - Un maresciallo dei carabinieri è stato ucciso in una sparatoria avvenuta questa mattina nella piazza principale di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. La vittima aveva 45 anni. I carabinieri hanno bloccato un uomo, un pregiudicato, e lo stanno interrogando in caserma. Secondo prime indiscrezioni, la sparatoria sarebbe avvenuta ad un posto di blocco nella piazza. Una pattuglia dei carabinieri ha fermato per un controllo un'auto con a bordo un pregiudicato. Questi avrebbe sparato con la pistola uccidendo il maresciallo e ferendo un altro militare in modo non grave. Ha poi tentando la fuga ma è stato bloccato e portato in caserma dove viene interrogato. "Una preghiera per Vincenzo, un pensiero alla sua famiglia e ai suoi colleghi, il mio impegno perché questo assassino non esca più di galera e perché le Forze dell'Ordine lavorino sempre più sicure, protette e rispettate", dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.