Salvini: altri 480 agenti in città

ROMA, 12 APR - "A Milano sono già arrivati 88 poliziotti in più da ottobre 2018 e con il nuovo organico arriveranno in questura altri 487 agenti". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo l'agguato di questa mattina ad un pregiudicato, sottolineando che a Milano i reati sono in calo del 4,2%. "Ma stiamo lavorando per migliorare ancora" aggiunge. A Milano e provincia "ci sono 814 militari per l'Operazione Strade sicure destinati alla vigilanza degli obiettivi sensibili oltre a 3.357 carabinieri e 2.072 finanzieri - dice inoltre il titolare del Viminale - E abbiamo investito 2 milioni per le telecamere per implementare la videosorveglianza e altri 344.730 sono stati destinati alla sicurezza delle scuole. Infine 4,53 milioni sono stati stanziati per la sicurezza delle periferie e della provincia".