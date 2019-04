G.Grillo:spezzare legame sanità-politica

ROMA, 12 APR - "Spezzare il legame politica-poltrone è una nostra battaglia storica che acquisisce ogni giorno più significato alla luce di episodi come questo. Le indagini faranno il loro corso e non entro nel merito specifico, ma voglio ribadire l'urgenza di riaffermare che la trasparenza, il merito e l'assenza di conflitti di interesse sono punti di partenza necessari e imprescindibili per ogni nomina nella sanità." Lo scrive il ministro della Salute Giulia Grillo in un post su Facebook, dopo gli arresti nel Pd dell'Umbria in un'inchiesta sulla sanità.