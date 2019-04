Pd, Verini commissario partito in Umbria

ROMA, 12 APR - "Dopo l'autosospensione del Segretario regionale dell'Umbria, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha deciso immediatamente di commissariare la Federazione Regionale del Pd dell'Umbria con l'onorevole Walter Verini, Presidente del Pd dell'Umbria". E' quanto si legge in una nota del Pd. La scelta del deputato da parte del leader dem è avvenuta in seguito agli arresti per l'inchiesta sulla sanità umbra che hanno decapitato i vertici locali del partito.