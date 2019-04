Fisco: al via precompilata, inseriti 960 mln di dati

ROMA, 12 APR - Dal pomeriggio di lunedì 15 aprile è online la dichiarazione dei redditi precompilata. Il 730 potrà poi essere accettato/integrato e inviato direttamente via web a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate, specificando che quest'anno il paniere dei dati pre-compilati raggiunge quota 960 milioni e supera del 3,8% il totale dei dati caricati nel 2018. Il 78% - 754 milioni - sono relativi alle spese sanitarie. Al secondo posto in ordine di frequenza troviamo i premi assicurativi, poco più di 92 milioni, seguite dalle Certificazioni uniche, oltre 61 milioni. I dati relativi a bonifici per ristrutturazioni guadagnano quota 16 milioni, cui si aggiungono quasi 6 milioni di occorrenze relative a ristrutturazioni condominiali.