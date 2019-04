Galliani, obiettivo Monza resta serie B

MONZA, 12 APR - L'obiettivo del Monza di Silvio Berlusconi, nonostante il sesto posto nel girone B di Serie C, resta la promozione nel campionato cadetto e poi l'approdo in Serie A. Lo ricorda, durante la conferenza della tappa monzese del Uefa Europa League Trophy Tour, l'amministratore delegato del club brianzolo, Adriano Galliani: "Dobbiamo provare a salire subito e vincere la Coppa Italia di Lega Pro che ci permetterebbe di saltare i primi due turni di playoff. In Coppa giocheremo il 24 aprile in casa e l'8 maggio a Viterbo. Il nostro progetto romantico è quello di permettere a Monza di provare per la prima volta la gioia della serie A". Galliani fa poi il punto sui lavori dello stadio 'Brianteo': "Il nostro impianto sarà agibile fino a 7500 spettatori, quando sistemeremo la tribuna centrale arriveremo a 19mila".