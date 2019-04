Giovani Confindustria, ora misure shock, poi riforme

BRINDISI, 12 APR - "Adesso abbiamo bisogno di misure shock, che siano brusche. Non possiamo pensare ora alle riforme. Ci dobbiamo pensare, ma immediatamente dobbiamo mettere in campo misure che abbiano effetto subito", avverte il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi. La priorità è "il costo del lavoro", dice intervistato dall'ANSA: da un taglio del cuneo fiscale che "va dato ai lavoratori, perchè è la fascia più debole" alla "decontribuzione totale per i primi tre anni per l'assunzione di giovani under 35, e che diventi strutturale".(ANSA).