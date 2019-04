Gattuso, Rocchi? Grandissimo arbitro

MILANO, 12 APR - Dopo le dure critiche del Milan per la direzione di Michael Fabbri nella sfida con la Juventus, lo scontro diretto per la Champions con la Lazio è stato affidato a Gianluca Rocchi. "Perfetto, è un grandissimo arbitro, internazionale da tantissimo tempo, una garanzia - ha tagliato corto Rino Gattuso -. Solo in Italia sento questi discorsi. L'arbitro è uno, quando sbaglia viene fermato e non viene pagato, se non erro. Non dobbiamo avere paura che un arbitro sia in buona o mala fede, sono professionisti. Noi dobbiamo solo giocare e rispettare il loro lavoro". "Di arbitri avete parlato voi - ha detto ancora Gattuso rivolto ai giornalisti -. Io ho detto che non deve essere un alibi. Abbiamo fatto una buona settimana, la squadra si è allenata bene, è viva. Degli arbitri si è parlato abbastanza, bisogna pensare al campo. Parlando degli arbitri si va solo alla ricerca di alibi".