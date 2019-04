Sudan: militari, al-Bashir non sarà estradato

KHARTUM, 12 APR - Le autorità militari sudanesi hanno annunciato che eviteranno di estradare il deposto presidente Omar a-Bashir alla Corte penale internazionale che lo ricerca per il genocidio in Darfur e che l'ormai ex-leader verrà processato in Sudan. L'annuncio é stato fatto in una conferenza stampa a Khartum dal generale Omar Zein Abedeen, componente del Consiglio di tradizione che ha preso il potere ieri nel Paese africano arrestando al-Bashir.