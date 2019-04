Ferito a Milano colpito a uno zigomo

MILANO, 12 APR - È in corso al Policlinico l'operazione chirurgica di Enzo Anghinelli, il 46enne che questa mattina è stato ferito alla testa nel corso di un agguato in via Cadore, a Milano. I due uomini che gli hanno esploso contro diversi colpi di pistola (ancora da accertare il numero preciso ma sarebbero almeno 5), lo hanno raggiunto con un proiettile allo zigomo sinistro. Le sue condizioni sono gravi, ma non ha mai perso conoscenza.