Fca: Elkann, mai così forti pronti a giocare nostro ruolo

AMSTERDAM, 12 APR - "Come in passato, siamo preparati a prendere decisioni e ad agire con coraggio e creatività per costruire un futuro solido e ricco di opportunità per Fca". Lo ha detto il presidente John Elkann durante l'assemblea degli azionisti."Fca non è mai stata più forte e così in salute come oggi. Il suo bilancio ci consente di fare gli investimenti opportuni e al contempo di remunerare i nostri azionisti con dividendi", ha detto. Manley, "Sono fiducioso che raggiungeremo i target del 2019", "siamo pronti alla transizione tecnologica sulle auto".(ANSA).