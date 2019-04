Francia,accoglieremo 20 migranti Sea Eye

ROMA, 12 APR - La Francia è pronta, "come diversi altri partner europei" ad accogliere 20 dei 60 migranti bloccati a bordo della Alan Kurdi, la nave dell'Ong Sea-Eye, al largo di Malta. Lo ha annunciato il ministro dell'interno francese Christophe Castaner. "Come per le altre navi (Lifeline, Aquarius, SeaWatch), ho chiesto al personale del ministero e dell'Ofpra (Ufficio francese per i rifugiati) di tenersi pronti a recarsi sul posto nelle prossime ore per facilitare il trasferimento in Francia di 20 persone con bisogno di protezione", ha precisato.