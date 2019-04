CR7 riposa, a Ferrara Kean e Cuadrado

TORINO, 12 APR - Ronaldo non giocherà domani a Ferrara nella partita che potrebbe assegnare l'ottavo scudetto consecutivo alla Juventus. Lo ha confermato oggi Massimiliano Allegri. "Cristiano era già rientrato giusto nei limiti, dopo l'infortunio, non avrebbe senso farlo rigiocare tre giorni dopo". Assente anche Douglas Costa, in campo invece Kean e Cuadrado, al rientro dopo una lunga sosta per infortunio.