Sala, zone rosse? Capire se sono adatte

MILANO, 12 APR - "Prima di dire che è un approccio adatto a Milano, e che qui va bene, serve una riflessione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'indicazione del Viminale alle Prefetture delle città a creare delle cosiddette zone rosse contro spaccio e degrado. "Questo va approfondito perché credo che siano modelli che magari ci stanno, ma mi fa un po' paura il fatto di trattare tutte le città allo stesso modo - ha concluso -. Non dico che è sbagliato in assoluto, ma è qualcosa con cui bisogna conviverci, perché poi magari per la voglia di fare un passo avanti, non ci si trovi indietro".