F1: Cina, Bottas prevale su Vettel in secondo libere

ROMA, 12 APR - Scambio di posizioni fra Ferrari e Mercedes nelle seconde libere in vista del gp di Cina di F1 in programma domenica sul circuito di Shangai. Se nelle prime libere ha prevalso la Ferrari di Vettel, lasciando il secondo posto alla Mercedes di Hamilton, nelle seconde è stata la Mercedes di Bottas a prevalere di un soffio sulla rossa di Vettel. Il finlandese ha segnato il tempo di 1:33.330, staccando di appena 27 millesimi il ferrarista tedesco, e di 221 Max Verstappen. Quarto tempo per Hamilton a 707 millesimi dal compagno di squadra. Leclerc ha fatto l'ottavo tempo, a 828 millesimi da Bottas, ma si è fermato prima per effettuare alcuni controlli sul sistema di raffreddamento della monoposto. Undicesimo tempo per Atonio Giovinazzi su Alfa Romeo, che per problemi tecnici non aveva partecipato alla prima sessione di prove.