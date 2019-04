Agguato Milano: ferito coinvolto in indagini antidroga

MILANO, 12 APR - Il nome di Enzo Anghinelli, il 46enne ferito alla testa durante un agguato questa mattina in via Cadore, a Milano, è comparso in diverse indagini sul traffico di droga anche di buon livello. Nel novembre 2007 venne arrestato dai carabinieri assieme ad altre tre persone davanti a un autonoleggio in via Teodosio 64, a Milano. In quell'occasione i militari sequestrarono 26 chili di cocaina pura al 90% che, secondo le indagini, sarebbero finiti nelle discoteche per il periodo natalizio. Anghinelli venne sorpreso alla guida di una Golf, tentò di disfarsi di due panetti da un chilo che aveva infilato nella giacca. Durante la perquisizione dell'autonoleggio vennero recuperati altri chili di cocaina per un totale di 26. A seguito di questa vicenda, Anghinelli è finito anche nell'indagine "White" dei carabinieri di Milano, che nel 2012 portò all'arresto di 45 persone accusate, a vario titolo, di far parte di un'organizzazione che importava cocaina dal Sudamerica.