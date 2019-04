Conte, Lega-M5S? Nessuna prospettiva di spaccatura

PARIGI, 12 APR - Le divergenze tra M5S e Lega? "Il lavoro di mediazione è obbligatorio per consentire una sintesi tra due forze politiche che sostengono la maggioranza di governo. Le diverse sensibilità non sono un ostacolo all'azione dell'esecutivo. Ora ha inizio la campagna per le europee. Sono momenti in cui la dialettica tra le forze politiche si accentua. Ma non c'è nessuna prospettiva di spaccatura". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervistato dal quotidiano francese Les Echos. "Bisogna distinguere - ha proseguito il premier - tra l'azione del governo e la competizione elettorale tra partiti. Sono sicuro, lo verifico tutti i giorni, che i suoi rappresentanti non hanno alcuna intenzione o interesse ad interrompere questa esperienza di governo". Il premier assicura poi che "il momento delle tensioni franco-italiane è finito".