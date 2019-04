Moscovici, Italia fonte incertezza per tutta Eurozona

WASHINGTON, 12 APR - "L'Italia sta soffrendo una situazione di stagnazione se non di recessione. E la situazione italiana è fonte di incertezza per tutta l'Eurozona": lo ha detto il commissario Ue per gli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, parlando a margine dei lavori del Fmi. "Servono riforme strutturali vere e credibili e misure per la crescita. E non è questione di essere duri, ma il debito deve calare". "Chiedo all'Italia credibilità - ha poi aggiunto -. Tutti devono rispettare le regole e rispettare gli impegni presi. E' una questione di credibilità e di sostenibilità". "Prenderemo le nostre decisioni sull'Italia sulla base delle nostre stime" - ha concluso. "La nostra decisone sarà il 7 maggio e dovranno tornare i conti sulla base delle nostre indicazioni", ha sottolineato Moscovici.