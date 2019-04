Famiglie, convegno blindato a Bologna

BOLOGNA, 11 APR - All'interno di una sala della Regione Emilia-Romagna il convegno organizzato dalle associazioni pro-famiglia. All'esterno un presidio di protesta animato dalle realtà lgbt e partecipato da un centinaio scarso di persone. E' il faccia a faccia che è andato in scena nel pomeriggio a Bologna senza alcun problema di ordine pubblico. Massiccia, infatti, la presenza della polizia che ha tenuto i manifestanti lontani dalla porta di entrata all'incontro, dove tra l'altro si poteva accedere solo se accreditati in precedenza. Il convegno era stato organizzato contro il progetto di legge regionale sull'omotransfobia. Un testo, però, che in questi giorni ha creato una profonda spaccatura dentro la maggioranza di centrosinistra e in particolare il Pd, dopo la presentazione di un emendamento che paragona la maternità surrogata ad altre forme di maltrattamento e violenza del corpo della donna, che è stato sottoscritto da 9 consiglieri dem di area cattolica.