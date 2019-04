Visco,Quota100-Reddito potrebbero non aiutare produttività

WASHINGTON, 11 APR - Il reddito di cittadinanza e quota 100 ''avranno un effetto ma potrebbero non sostenere la produttività' in Italia. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco al Council of Foreign Relations durante i lavori del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale secondo cui "Il debito pubblico va tenuto sotto controllo".(ANSA).