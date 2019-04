Urto tra Tir e Bisarca su A12, due morti

GENOVA, 11 APR - Un tir ha sbandato sull'A12 tra Lavagna e Sestri Levante e ha invaso la carreggiata opposta finendo contro una bisarca carica. L'urto è stato violentissimo. Secondo quanto riferito da Autostrade per l'Italia, che ha annunciato la chiusura del tratto autostradale, due persone sarebbero decedute. Sul luogo dell'incidente, sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia della Direzione primo Tronco di Genova. Secondo quanto appreso, i due morti sono gli occupanti del tir che trasportava fiori. Ferito il conducente della bisarca. Autostrade prevede "tempi lunghi" per la riapertura del tratto soprattutto della carreggiata in direzione Livorno dove si trovano i mezzi coinvolti. Per gli utenti che dal Piemonte sono diretti verso il corridoio tirrenico la società autostradale consiglia di percorrere la A21 fino a Piacenza poi la A1 e l'A15 verso La Spezia o in alternativa la A11 in direzione Pisa.