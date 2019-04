Tifosi Ajax 'partenopei',Napoli protesta

ROMA, 11 APR - "Amsterdam ha raccontato di una vigilia di partita con un approccio quasi partenopeo con 'triccheballacche' e fuochi d'artificio per disturbare il sonno degli avversari": questa frase detta da Ilaria D'Amico prima di Ajax-Juventus (in riferimento ai fuochi d'artificio esplosi fuori dell'hotel nel quale alloggiavano calciatori e dirigenti della Juventus ad Amsterdam), non è passata inosservata e sui social la giornalista è stata attaccata dai napoletani. A cominciare dall'assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello che sul suo profilo facebook ha pubblicato un post nel quale chiede le scuse da parte di Sky: "Credo che la redazione di Sky debba chiedere scusa, per quanto dice quella sottospecie di giornalista della D'Amico, a tutti i Napoletani..." il testo del post di Borriello.