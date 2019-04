Libia, Conte: "Soluzione politica é l'unica sostenibile"

ROMA, 11 APR - "Le evoluzioni" in Libia non ci devono far deflettere dalla ricerca di una soluzione politica, l'unica davvero sostenibile". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nell'audizione alla Camera sulla crisi in Libia. "Urge dunque lavorare innanzitutto in direzione di un cessate-il-fuoco e di un'immediata interruzione della spirale di contrapposizione militare, preservando l'integrità di Tripoli e la distensione sul resto del territorio", sottolinea Conte.