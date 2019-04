FdI, su Caio Mussolini c'è un linciaggio

ROMA, 11 APR - "Quanto sta accadendo nei confronti di Caio Mussolini e la sua candidatura in Fratelli d'Italia è vergognoso. Su facebook e sui media controllati dalla sinistra, ormai allo sbando e che quando è in difficoltà mostra il suo volto antidemocratico e violento, è in atto un vero e proprio linciaggio". Lo dichiarano il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani e Francesca Tubetti, coordinatrice provinciale di FdI a Gorizia. "L'ultimo episodio - aggiungono - a Gorizia con un post su facebook in cui compare il manifesto elettorale di Mussolini rovesciato con una frase che ha come incipit nel commento: 'ecco, così la comunicazione è più efficace', facendo chiaramente riferimento allo scempio di piazzale Loreto".