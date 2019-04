Governo:Di Maio, impegnati esclusivamente per crescita Paese

MILANO, 11 APR - "In questo momento come governo siamo esclusivamente impegnati per la crescita del Paese". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a margine del Salone del Mobile. "In un momento in cui l'economia dell'Europa rallenta - ha aggiunto - noi dobbiamo essere in grado di accelerare tramite le esportazioni anche verso nuovi mercati, dove ci sono ceti medi che vogliono comprare il Made in Italy". A proposito del Def, "le clausole di salvaguardia non devono scattare e l'Iva non deve aumentare" ha affermato Di Maio. "Dal Def fino alla legge di bilancio di fine anno - ha proseguito - faremo un lavoro per la crescita e per evitare l'aumento dell'Iva. È un percorso nel quale il decreto crescita, lo sblocca cantieri e le iniziative che faremo per le esportazioni, e la spending review con il nuovo team che si sta insediano a Palazzo Chigi, serviranno - ha concluso - a portarci nella condizione di migliorare la crescita e soprattutto a recuperare risorse".