Di Maio, io festeggerò 25 aprile

MILANO, 11 APR - "Io festeggerò il 25 aprile perché è un giorno importante per la nostra storia". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio. "Un giorno - ha aggiunto - in cui festeggiamo chi ha vinto, i nostri nonni che hanno combattuto una battaglia contro un regime e che hanno ottenuto il risultato di darci la libertà e la democrazia. Io ho ben chiaro da che parte stare il 25 aprile, dalla parte dei partigiani che ci hanno liberato, non dalla parte di chi parla male dei partigiani o di chi vuole dire che il 25 aprile non é stato il giorno della liberazione".