25 aprile: a Marzabotto oratore ufficiale sarà Cacciari

BOLOGNA, 11 APR - Sarà l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari l'oratore ufficiale delle celebrazioni del 25 aprile a Marzabotto, nella manifestazione che si svolgerà a Monte Sole, nel parco sorto sul luogo dove è avvenuta la più grande strage nazi-fascista della seconda guerra mondiale in Italia. Insieme a Cacciari, in mattinata, ci sarà anche Jovan Divjak, scrittore ed ex generale, autore di 'Sarajevo mon amour'. Nel pomeriggio, nel vicino prato del Poggiolo, spazio alla musica, per un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di persone, soprattutto giovani. Fra gli ospiti in programma i Tre Allegri Ragazzi Morti. Previsto anche un intervento dal palco del vignettista Vauro. (ANSA).