Roma: Ranieri "mancano gol di Dzeko"

ROMA, 11 APR - "I gol di Dzeko mancano alla Roma", ma l'allenatore Claudio Ranieri dà fiducia al suo attaccante. "I gol del goleador principe di una squadra mancano sempre" ha detto Ranieri nella conferenza stampa in vista della sfida di sabato all'Olimpico contro l'Udinese. Ed ha aggiunto: "Quando hai un goleador che ti abitua sui 18-20-25 reti all'anno, la volta che non vengono pesa. Ma il ragazzo è determinato e sono convinto che in questo finale di campionato tornerà al gol". L'allenatore giallorosso ha poi confermato il miglioramento delle condizioni di Florenzi, "ha fatto finora allenamento differenziato, oggi si allena con noi e vediamo come sta". Ranieri ha poi detto di vedere in Cristante "grandi potenzialità. Si era fatto conoscere alla grande nell'Atalanta. E' quel giocatore che fa da stantuffo, che lavora da area a area, di buona qualità, grandi inserimenti e un potenziale di gol molto importante. Mi fa piacere averlo in squadra".