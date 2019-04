Di Maio, no a Libia bis

ROMA, 10 APR - "Sulla Libia non servono prove di forza o altro. È inutile che qualcuno faccia il duro o dica 'ci penso io', questo governo l'unica cosa che deve fare è tenere in sicurezza l'Italia, le sue aziende e il mediterraneo, supportando il piano delle Nazioni Unite. Escludiamo del tutto ogni possibile intervento miliare dell'Italia in Libia, ne' oggi ne' mai e ne' oggi ne' mai sosterremo possibili interventi di altri Paesi. Non ripeteremo gli errori del passato. Una Libia bis non la vogliamo". Lo dice Luigi Di Maio.