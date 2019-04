Chiuso tratto Colombo, caos a Roma

ROMA, 11 APR - Traffico molto intenso in zona Eur a Roma, questa mattina, con code e rallentamenti. Tra le cause c'è la chiusura di un tratto di via Cristoforo Colombo in vista della gara di sabato del campionato do Formula E. Sul posto è presente la polizia locale di Roma. Ingorghi si registrano in tutta l'area sud della Capitale, da Ostia fino al centro. La chiusura del tratto di Colombo, infatti, ha costretto molti automobilisti a riversarsi sulla via del Mare e sull'Ostiense, causando lunghe file, con rallentamenti in alcuni casi anche di ore.