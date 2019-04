Agguato a Napoli: sos mamme Rione Villa a Mattarella

NAPOLI, 11 APR - "Caro Presidente, non ci abbandoni, accolga il nostro appello. Lo Stato c'è se fa la sua parte. Grazie, per fortuna che c'è Lei". Così si conclude la lettera diretta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consegnata al Mattino e pubblicata in prima pagina scritta dalle mamme del Rione Villa, a Napoli, dove un uomo è stato ucciso sotto gli occhi del nipotino che stava andando a scuola. L'iniziativa è di Anna Riccardi, che guida la Fondazione 'Famiglia di Maria', e di altri genitori. "Le parrocchie e le associazioni ci sono, fanno cose belle e concrete, si sostituiscono alle istituzioni, ma è giusto?", si chiedono. "L'ennesimo delitto - ricordano - ci ha fatto sentire abbandonati da chi avrebbe dovuto garantire nel nostro Rione sicurezza e legalità, ci siamo sentiti abbandonati dallo Stato. Tante sono le emozioni, dolore, rabbia, paura, ma anche speranza e fiducia in lei che non crediamo ci abbandonerà".(ANSA).