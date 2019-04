Champions: Manchester Utd-Barcellona 0-1

ROMA, 10 APR - Barcellona batte Manchester United 1-0 nell'andata dei quarti di finale di Champions league. Blaugrana in vantaggio al primo vero affondo al 12' grazie ad un colpo di testa di Suarez deviato nella propria porta da Shaw. L'arbitro Rocchi prima annulla per fuorigioco poi la Var corregge e convalida il gol. Il ritorno è in programma il 16 aprile al Camp Nou.