Algeria: elezioni presidenziali si terranno il 4 luglio

ALGERI, 10 APR - Le elezioni presidenziali in Algeria si terranno il 4 luglio. Lo rende noto l'agenzia di stampa ufficiale algerina. Il voto doveva tenersi inizialmente il 18 aprile, ma era stato poi rinviato per le proteste di piazza contro la candidatura di Abdelaziz Bouteflika a un quinto mandato. Le massicce manifestazioni hanno poi costretto il presidente a ritirarsi dalla corsa e, per finire, a dimettersi.