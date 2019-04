Montella, a Firenze per un nuovo ciclo

FIRENZE, 10 APR - "Mi hanno convinto i Della Valle e il direttore, non facciamo parallelismi con la mia precedente Fiorentina, ora nuovo ciclo". Queste le prime parole di Vincenzo Montella di ritorno sulla panchina della Fiorentina. "Bisogna ora stare tutti uniti - ha proseguito - credo in questa squadra, capisco la delusione dei tifosi, ripartiamo adesso. Ho chiarito a suo tempo con i Della Valle e sono qui per guardare avanti con forza e convinzione. Ho accettato perché amo questo lavoro, avendo tante proposte, ma sono qui perché credo nel progetto".