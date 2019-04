Libia: ministero Tripoli, 'Haftar usa bambini-soldato'

IL CAIRO, 10 APR - Un impiego di bambini-soldato da parte delle forze del generale Khalifa Haftar nell'attacco a Tripoli è stato denunciato dal ministero dell'Interno del governo di cui è premier Fayez al-Sarraj. "Abbiamo visto ragazzini che non hanno raggiunto la maggiore età e a cui la legge non permette di avere la patente" ma che "sono utilizzati in questa guerra, sfortunatamente, come mercenari", afferma il dicastero in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. Si tratta di ragazzi di 16-17 anni, precisa il sito Libya Express riferendosi ad alcuni dei prigionieri fatti dalle milizie filo-Sarraj. Il Libya Observer, sito dichiaratamente schierato contro il generale, citando fonti militari sostiene che "Haftar ha promesso di pagare 4.000 dinari", ossia quasi 2.600 euro, "per ogni minore che acconsente ad unirsi al combattimento".